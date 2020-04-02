أمانة جدة ترفع ١٤٤٧ سيارة تالفة وخربة خلال شهر

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال شهر مارس الماضي جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ان الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.