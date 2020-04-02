أعراض أخرى لفيروس كورونا .. لا علاقة لها بالإنفلونزا ونزلات البرد!

أعراض فيروس كورونا المعروفة لم تعد فقط “الحمى والسعال وضيق التنفس”.. بل أظهرت الحالات المصابة أعراضا أخرى.

ومن حين لآخر تظهر تقارير جديدة بشأن أعراض جديدة مثل فقدان حاستي الشم والتذوق؛ لتضيف مجموعة أخرى جديدة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميريكية.

أعراض جديدة تخص الجهاز العصبي

والمجموعة الجديدة من الأعراض، ذكر أنها تضرب الجهاز العصبي، ولا سيما الدماغ.

إذ قالت الصحيفة الأمريكية إن من بين الأعراض الجديدة لكورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

وأضافت أن أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ.

واستشهدت بحالة رجل يبلغ من العمر 74 عاما، وصل إلى مستشفى فلوريدا وكان يعاني الحمى والسعال، وذلك في مطلع مارس الماضي.

وأظهر فحص الأشعة السينية أن المريض يعاني الالتهاب الرئوي الحاد.

لكن الأطباء لم يروا حاجة في احتجازه بالمستشفى وأمروه بالعودة إلى منزله.

وفي اليوم التالي اعتلت صحته وارتفعت درجة حرارته بشدة، فأعاده أفراد عائلته إلى المستشفى.

وهناك كان يعاني ضيقا في التنفس ولم يعد قادرا على نطق اسمه أو شرح ما حدثه معه.

فالرجل السبعيني، بحسب الصحيفة الأمريكية، فقد القدرة على الكلام، وكان يعاني أعراض مرض باركنسنون (الشلل الرعاش).

ويحرك أطرافه بشكل متشنج، وبعدما اشتبه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، جرى إخضاعه لفحص أكد الأمر.

ومن هنا ربط الأطباء بين الفيروس وأعراض اضطراب الجهاز العصبي، التي باتت واضحة للغاية على الرجل المسن.

وقبل يومين، أبلغ الأطباء في ولاية ميتشيجان عن حالة مثيرة للقلق، لعاملة في قطاع الطيران في أواخر الخمسينيات من عمرها؛ كونها تعاني اضطرابات عصبية وتشكو صداعا حادا، وبالكاد استطاعت نطق اسمها وكلمات قليلة أخرى، وقلت نسبة استجابتها للمؤثرات الخارجية مع مرور الوقت.