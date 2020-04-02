أتليتكو مدريد يقتطع 70% من رواتب اللاعبين

توصلت إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني مع لاعبي الفريق إلى اقتطاع 70% من الرواتب بسبب الأزمة الحالية وتفشي جائحة كورونا حول العالم.

El primer equipo y los miembros del Comité de Dirección del club aportarán a partes iguales las cantidades necesarias para complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE ➡ https://t.co/7uohA4aUSz — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2020

وأصدر النادي العاصمي بيانًا رسميًا قال من خلاله إنه الظروف الراهنة وتفعيل حالة الطواريء، اضطرت الإدارة إلى تفعيل بند تنظيم العمل المؤقت.

وهو ما يتيح للنادي اقتطاع نسبة 70% من رواتب اللاعبين والعاملين في النادي من طرف واحد بقوة القانون.

يعمل في أتليتكو مدريد قرابة 430 موظفًا وسيسري عليهم عملية الاقتطاع، بيد أن اللاعبون والإدرايون سيتكفلون بإتمام رواتبهم كاملة.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة أعلنت قبل أيام عن اقتطاع 70% من رواتب لاعبي الفريق كإجراء لمواجهة الأزمة الحالية.