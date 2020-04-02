الرياضة

أتليتكو مدريد يحذو حذو برشلونة..

أتليتكو مدريد يقتطع 70% من رواتب اللاعبين

محمد ابو الوفاaccess_time9 / شعبان / 1441 هـ       2 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أتليتكو مدريد

توصلت إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني مع لاعبي الفريق إلى اقتطاع 70% من الرواتب بسبب الأزمة الحالية وتفشي جائحة كورونا حول العالم.

وأصدر النادي العاصمي بيانًا رسميًا قال من خلاله إنه الظروف الراهنة وتفعيل حالة الطواريء، اضطرت الإدارة إلى تفعيل بند تنظيم العمل المؤقت.

وهو ما يتيح للنادي اقتطاع نسبة 70% من رواتب اللاعبين والعاملين في النادي من طرف واحد بقوة القانون.

يعمل في أتليتكو مدريد قرابة 430 موظفًا وسيسري عليهم عملية الاقتطاع، بيد أن اللاعبون والإدرايون سيتكفلون بإتمام رواتبهم كاملة.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة أعلنت قبل أيام عن اقتطاع 70% من رواتب لاعبي الفريق كإجراء لمواجهة الأزمة الحالية.

محمد ابو الوفا

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