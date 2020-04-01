قصر نشاط النقل بالتطبيقات الذكية على السعوديين

البلاد : متابعات

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

هذا وقد شددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 في 27 / 9 / 1440 هـ.