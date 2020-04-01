فيس بوك يتح ميزة المساعدة المجتمعية عبر منصته

أعلن فيس بوك عن توسيع ميزة Community Help كجزء من جهود مكافحة فيروس كورونا COVID-19

يمكن للأشخاص الوصول إلى Help Community في مركز معلومات COVID-19

وقد بدأ عملاق الشبكات الاجتماعية في طرح هذه الميزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فيما تسعى الشركة في الأيام القليلة المقبلة لنقلها لمزيد من الدول، حيث قالت الشركة “نعمل على نقل الميزة إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها فيس بوك Community Help على نطاق عالمي ويتم استخدامه لمواجهة وباء صحي.

على جانب أخر كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن قيام الشركة باستثمار 100 مليون دولار لدعم الصحفيين مع التركيز على الأخبار المحلية، مشيرا إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف صعبة للغاية لإبقاء القراء على علم بآخر الأخبار والأحداث.

وقال “زوكربيرج” في منشوره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:”كجزء من جهودنا لدعم النظام الإخباري للأخبار والتأكد من حصول الجميع على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نستثمر 100 مليون دولار كتمويل جديد لدعم الصحفيين، مع التركيز بشكل خاص على الأخبار المحلية”.

وأضاف:”يعمل الصحفيون الآن في ظل ظروف صعبة للغاية لإبقاء مجتمعاتهم على علم، والعديد من المنظمات الإخبارية تكافح بسبب التأثير الاقتصادي للفاشية، وقد تضررت الأخبار المحلية بشكل خاص، لذلك نحن نخصص 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع صحافة فيس بوك، و75 مليون دولار أخرى من الإنفاق التسويقي لدعم الصحفيين والمؤسسات الإخبارية التي تغطي الأزمة.