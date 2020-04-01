طريقة عمل الدجاج بنكهة الزبدة مع الأرز المبهر

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة تصلح للتقديم فى أطباق عزومات شهر رمضان المبارك، وأيضاً تصلح فى التجمعات العائلية والمناسبات

المقادير اللازمة

أولاً للدجاجة

دجاجة كاملة وزن 2 كيلو

نصف كوب زبدة

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

حبة من البصل الأبيض المفروم

عود من الزعتر والروزمارى الأخضر

للأرز المبهر

4 كاس أرز طويل الحبة

ملح كمية بحسب الرغبة

قليل من الزعفران المذوب فى الماء

2 عود قرفة أو دارسين

نصف ملعقة صغيرة كركم أو هرد

نجمة يانسون

ربع ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

ربع ملعقة صغيرة هيل أو حبهان ناعم

ملعقة صغيرة سكر

زبدة وزيت

مكسرات وزبيب للتزيين

طريقة العمل

نبدأ أولاً فى عمل الدجاجة

تقلب بهارات الدجاج مع البصل ويضاف لها قليل من الملح والفلفل الإسود

نقوم بإحضار الدجاجة بعد تنظيفها جيداً وتجفيفها من أى ماء

ثم تدعك جيداً بخليط البصل من الداخل والخارج حتى تتشرب من البصل

تقلب الزبدة مع الملح والفلفل الإسود

ثم يفصل جلد الدجاجة عن اللحم ويحشى أسفل جلد الدجاجة بخليط الزبدة حتى تتغطى بالزبدة

يوضع داخل تجويف الدجاجة قليل من الزبدة مع الروزمارى والزعتر

تغلف بورق الفويل جيداً

ثم توضع فى الفرن حتى تشوى وتصبح ذهبية اللون

نقوم فى تلك الأثناء بتحضير الأرز المبهر

فى قدر، نقوم بتذويب الزبدة مع الزيت

يضاف لهم ماء كافى لتسوية الأرز مع جميع البهارات والسكر وخليط الزعفران

يترك الخليط حتى يغلى

ثم يغسل الأرز ويصفى جيداً ويضاف برفق لخليط البهارات

يترك الأرز حتى يغلى ويتشرب الماء

ثم ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج

يغرف الأرز فى طبق التقديم

ثم توضع الدجاجة فى منتصف الطبق

ويزين الطبق بالمكسرات والزبيب ويقدم ساخن