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زيوت تخفف آلام الجيوب الأنفية

نرمين عباسaccess_time8 / شعبان / 1441 هـ       1 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

مشكلة الجيوب الأنفية أحد أكثر المشكلات الصحية التي ينتج عنها آلام مزعجة خاصة في فترة التغييرات الجوية التي نعيشها مع دخول فصل الربيع

ونستعرض لكم زيوت تساعد علي تخفيف ألم جيوب الأنفية بشكل فعال وآمن

زيت الريحان

من الزيوت العطرية التي تتميز برائحتها الذكية هو زيت الريحان

استنشقي زيت الريحان ليساعدك في سهولة التنفس عن طريق الفم وتطهير منطقة الجيوب الأنفية

زيت النيرولي

استنشقي زيت النيرولي بوضعه في حمام بخار ساخن أو عن طريق الكمادات الدافئة

ويتميز زيت النيرولي بخصائصه المطهرة

زيت الحبق

لزيت الحبق فوائده في تخفيف آلام الحيض وتسكين آلام الصدع

ويساعدك زيت الحبق في تهدئة صداع الجيوب الأتفية

الروزماري

زيت الروزماري من أهم الزيوت العطرية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية

يساعد زيت الروزماري في تهدئة الآلام ويعمل كمسن رائع

زيت الليمون

ويتميز زيت الليمون بأنه من أهم الزيوت العطرية التي تصلح كمطهر قوي وفعال

اصنعي كمادات دافئة من زيت الليمون، وضعيها على منطقة الأنف لترطيب الجيوب الأنفية والتخلص من المخاط اللزج الذي يتسبب في انسدادها ويتسبب في آلام الصداع

زيت النعناع

ويعرف زيت النعناع برائحته القوية، لذلك فهو من أهم الزيوت العطرية في علاج مشكلة الجيوب الأنفية

يمكنك استنشاق زيت النعناع بشكل مباشر أو عن طريق وضعه في بخار الماء أو عن طريق عمل كمادات دافئة بالزيت بعد تدفئته

نرمين عباس

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