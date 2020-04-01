نرمين عباس

مشكلة الجيوب الأنفية أحد أكثر المشكلات الصحية التي ينتج عنها آلام مزعجة خاصة في فترة التغييرات الجوية التي نعيشها مع دخول فصل الربيع

ونستعرض لكم زيوت تساعد علي تخفيف ألم جيوب الأنفية بشكل فعال وآمن

زيت الريحان

من الزيوت العطرية التي تتميز برائحتها الذكية هو زيت الريحان

استنشقي زيت الريحان ليساعدك في سهولة التنفس عن طريق الفم وتطهير منطقة الجيوب الأنفية

زيت النيرولي

استنشقي زيت النيرولي بوضعه في حمام بخار ساخن أو عن طريق الكمادات الدافئة

ويتميز زيت النيرولي بخصائصه المطهرة

زيت الحبق

لزيت الحبق فوائده في تخفيف آلام الحيض وتسكين آلام الصدع

ويساعدك زيت الحبق في تهدئة صداع الجيوب الأتفية

الروزماري

زيت الروزماري من أهم الزيوت العطرية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية

يساعد زيت الروزماري في تهدئة الآلام ويعمل كمسن رائع

زيت الليمون

ويتميز زيت الليمون بأنه من أهم الزيوت العطرية التي تصلح كمطهر قوي وفعال

اصنعي كمادات دافئة من زيت الليمون، وضعيها على منطقة الأنف لترطيب الجيوب الأنفية والتخلص من المخاط اللزج الذي يتسبب في انسدادها ويتسبب في آلام الصداع

زيت النعناع

ويعرف زيت النعناع برائحته القوية، لذلك فهو من أهم الزيوت العطرية في علاج مشكلة الجيوب الأنفية

يمكنك استنشاق زيت النعناع بشكل مباشر أو عن طريق وضعه في بخار الماء أو عن طريق عمل كمادات دافئة بالزيت بعد تدفئته