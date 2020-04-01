جولات رقابية ومبادرات نوعية لمحاصرة كورونا

جدة- ياسر بن يوسف

أبها – سهام العناني

تواصل الأمانات والبلديات تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمراكز التموينية للتأكد من الالتزام بالتعليمات ووفرة السلع وسلامة المنتج واستقرار الأسعار وتنفيذ عمليات الرش والتعقيم وحملات الإصحاح البيئي في إطار الجهود الاحترازية والوقائية المكثفة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

ففي المدينة المنورة نفذت أمانة المنطقة 7000 جولة رقابية و817 جولة للإصحاح البيئي في أكثر من 1500 موقع بمشاركة 6000 كادر.

وفي جدة أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن البلديات الفرعية التابعة للأمانة ، ألزمت المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء، قبل تسليمها لـمندوبي توصيل الطلبات، وذلك في إطار مكافحة انتشار الفايروس والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى كما خصصت الأمانة فرقاً وآليات ومعدات لتطهير وتعقيم أجهزة الصراف الآلي.

وفي منطقة القصيم أطلق التجمع الصحي نظاماً إلكترونياً، لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم تصميم خريطة رقمية تشمل جميع المستشفيات بالمنطقة، وتوضح مواقع المستشفيات والسعة السريرية ونسب الإشغال، والسعة السريرية لغرف العزل، والتحكم في توجيه فرق مكافحة العدوى إلكترونياً إلى المستشفيات حسب الاحتياج وعدد الممارسين الصحيين بأقسام مكافحة العدوى.



وبين التجمع الصحي بأن النظام الإلكتروني يوضح أيضاً التجهيزات والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفيات والمرتبطة بالكوارث والأزمات، وإيضاح عدد الحالات الخاصة بكورونا سواءً المشتبه بها أو المؤكدة، إضافة إلى إعطاء تفاصيل كاملة عن جميع المستشفيات كلا على حدة.

وضخت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أكثر من٣٠ ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من ٣٧٨٥ موقعاً في المنطقة وتم تنفيذ ١٣٩٨٧ جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، تم على إثرها إغلاق ١٠٦٣ محالاً تجاريا ، و٩ مجمعات تجارية كبرى منذ الثلث الأول لشهر رجب الماضي.

وفي خميس مشيط وبرعاية المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، أطلق رئيس مركز تندحة سلمان بن سعيد آل كاسي حملة الجسد الواحد بالتعاون مع فريق بر تندحة التطوعي وذلك ضمن مبادرات جميعة البر الخيرية بتندحة بدعم من رجل الأعمال محمد بن ثابت آل خازم ، ومشاركة رؤساء الدوائر الحكومية بالمركز.

وتم توزيع برشورات توعوية وحقيبة صحية تحتوي على معقمات وقفازات وكمامات ، والتي توزع على سالكي الطرقات ورجال الأمن المتواجدين في الميدان خلال منع التجول ، كما تم تأمين وجبات لرجال الأمن .

وشكر رئيس مركز تندحة، نيابة عن المحافظ، جمعية البر ممثلةً بفريق بر تندحة التطوعي على ما تقدمه من إسهامات لخدمة المنطقة.