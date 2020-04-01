ترامب يطالب الأمريكيين بالاستعداد للأيام السوداء بسبب كورونا

واشنطن : متابعات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، (الثلاثاء)، من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين «مؤلمين جداً جداً» على صعيد مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء «كوفيد-19» ، “على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين”.

وطالب الرئيس الأميركي المواطنين والشركات بالتضحية من أجل الولايات المتحدة، موضحا أن حكام الولايات يتخذون القرارات وفقا لظروف كل ولاية.

وأعلن عن أنه يتم إجراء اختبارات على عقاقير لكن ترمب أكد الوقت ما زال مبكرا لنحدد نجاحها من عدمه، لافتا إلى أن عقار كلوروكوين قد ينجح في الاختبارات لعلاج كورونا.