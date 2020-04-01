انطلاق مبادرة «جسد واحد» في انطلاق مبادرة «جسد واحد» في  الشرقية

الدمام ـ البلاد

‎ أطلقت إمارة المنطقة الشرقية امس (الاثنين) مبادرة “جسد واحد” لدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي ، في مهمتها الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.

‎وأطلق المبادرة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، بمكتبه بديوان الإمارة ، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي فيصل العطاوي.

وأكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، أهمية مبادرة القطاع الخاص في مساندة الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الجائحة، وتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تؤكد دائماً على أهمية دعم المبادرات التكاملية بين مختلف الجهات، لاسيما في هذه المرحلة، متمنياً لمنسوبي المبادرة التوفيق.

‎وتهدف المبادرة إلى دعم طواقم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبما يضمن تسهل عمل المسعفين وتسرع من تجاوبهم مع حالات الاشتباه في فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بالشراكة مع غرفة الشرقية وعدد من شركات القطاع الخاص، ضمن مبادراتها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الغرفة، لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.