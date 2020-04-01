الكويت تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت : متابعات

سجلت السلطات الكويتية 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت إلى 317 حالةً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم إن الحالات موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر (حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر للهند).

وأضاف أن الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر بلغ عددها 22 حالةً هي (18 حالة من الجنسية الهندية وحالة من الجنسية النيبالية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي وهم جميعًا ال 19 تحت الحجر الصحي المؤسسي).

وتابع أن هناك (حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي) و (حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند) و (حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي).

ولفت الانتباه إلى أن هناك ثلاث حالات (تحت التقصي الوبائي) هي (حالتان من الجنسية الهندية) و (حالة من الجنسية البنغلاديشية).

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء سبع حالات من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 80 حالةً.