الدولية

السودان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1441 هـ       1 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : متابعات

أدانت السودان بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وأكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني اليوم تضامن السودان حكومة وشعبا مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

صحيفة البلاد

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