إلزام المخابز والجزارة بالقطيف باشتراطات صحية

القطيف البلاد

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، المخابز ومحلات الجزارة بمحافظة القطيف، بالتوقيع على تعهد يتضمن اشتراطات عديدة متعلقة بالمنشأة وبخصوص العمالة وآخر بسكنها، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” ضمن مبادرة القطاع البلدي، مؤكدةً أنها ستفرض الإجراءات النظامية على المحال غير الملتزمة بالاشتراطات كالإغلاق الاحترازي.

ويتضمن التعهد الخاص بالمنشأة، تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان وعمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط الوقوف على أن لا تقل المسافة عن متر واحد، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة ووضع لوحة إرشادية بالتعقيم ولبس القفازات لجميع الزبائن وعدم عرض أي منتجات غذائية مكشوفة وتعقيم الأسطح وجميع السلال والعربات قبل وبعد استخدامها ومنع تجمع الزبائن أمام البوابة والبقاء في السيارة ووضع لوحة إرشادية للزبائن يسجل فيها رقم هاتف للتوصية والتوصيل للمنازل وعدم استخدام العملات النقدية قدر الإمكان ووضع جهاز للدفع الإلكتروني.

واشترطت توفير جهاز فحص درجة حرارة وفحص العاملين يومياً قبل الدخول إلى المنشأة وعمل نموذج أسبوعي يحدد فيه درجة الحرارة والوقت والتاريخ لجميع العمال وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية في أثناء العمل أو في السكن وتوفير وسائل الأمن والسلامة ولبس الزي الرسمي الموحد ولبس القفازات والكمامات الواقية في أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع، وفي حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى مثل كتمة في النفس، وآلام في الحلق، وصداع يجب إيقاف العامل عن العمل ويمنع من دخول المنشأة ويوجه إلى مكتب الطب الوقائي بمركز دارين بعد لبس الكمامات والقفازات.

أما الاشتراطات المتعلقة بسكن العمالة فتتضمن تخصيص قسم من المسكن للعمالة القادمة من الخارج حديثاً، بحيث يعزلون لمدة 14 يوماً قبل إدراجهم في السكن العام وتخصيص قسم للعمالة التي تظهر عليهم أعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة، وكحة، وآلام في الحلق، وزكام، وصداع، والتعاقد مع شركة مؤهلة لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض داخل السكن وإحضار نسخة منه إلى بلدية القطيف والتخلص من النفايات التابعة للسكن بطريقة صحية أولاً بأول وطلاء وتنظيف وتطهير السلالم ومقابض الأبواب والمداخل وأماكن وأسطح التلامس وأن تكون نظيفة باستمرار وعدم استخدام السكن كموقع لتجميع الأدوات والمعدات والمواد والسكراب وما يدخل في حكمها وتخصيص مستودع خاص لها وتخصيص مجموعة من العمالة بقيادة المشرف على السكن للقيام بتنظيفه وتزويد البلدية ببيان الأسماء.