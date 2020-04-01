أشهر كذبات إبريل للرجال والنساء

يروج البعض فى الأول من إبريل في كل لعادة شائعة تسمى “كذبة إبريل” والغالبية فى هذا اليوم يحبون عمل مقالب في الأصدقاء أو كذب كذبة صغيرة بهدف التسلية ليس إلا، وبمناسبة هذا الحدث لا يمكن نسيان الصراع الدائم والأبدي بين الرجل والمرأة حول أيهما يتطرق أكثر للكذب هل الرجل أم المرأة؟

thehits الأكاذيب العشرة التي تكذبها النساء وهي: كلا الطرفين يدعي الملائكية وأنه أصدق في غالبية أقواله وأفعاله، ولحل هذا النزاع أجريت دراسة في سيدني عن أشهر الأكاذيب العشرة التي يقولها الرجال والنساء وهي تختلف فيما بينهم، وقام موقع”” برصد

1_لا بأس أنا بخير

2_هذا ليس جيدا، لقد امتلكته يوما ما”، وغالبا ما تكذب النساء تلك الكذبة عندما يتعلق الأمر برغبتهم في امتلاء شيء غير قادرات على حوزته.

3_لم تكن باهظة الثمن”، وذلك حينما يتعلق الأمر بالتسوق وشراء مدخرات غالية الثمن.

4_كان للبيع

5_لم يكن لدي الكثير لأشربه

6_لا أعرف مكانها لم ألمسها

7_لدي صداع

8_لا لم أرميها بعيدا

9_أنا في الطريق

10_آسفة فاتتني مكالمتك

أما عن الأكاذيب العشرة التي يكذبها الرجال لا تختلف كثيرا عن النساء:

1_لا بأس أنا بخير

2_سيكون هذا آخر مشروب لي

3_تبدين أنحف في هذا الفستان

4_لم يكن لدي أي إشارة

5_بطاريتي نفدت

6_آسف فاتتني مكالمتك

7_لم يكن لدي الكثير لأشربه

8_أنا في الطريق

9_لم تكن باهظة الثمن

10_أنا عالق في زحمة السير

هذه الدراسة التي أجريت في سيدني قامت بإجراء استطلاع لتتعرف على المواقع الجغرافية العشرة الأولى للكذابين سواء كانوا رجال أو نساء، وجاء ترتبيهم وفقا للآتي:

1_نساء نيويورك

2_نساء بيرث

3_نساء مانشستر

4_نساء كارديف

5_نساء أدنبرة

6_رجال بريسبان

7_نساء أديلايد

8_نساء لوس أنجلوس

9_نساء ملبورن

10_رجال لوس أنجلوس