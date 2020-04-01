أشهر كذبات إبريل للرجال والنساء

يروج البعض فى الأول من إبريل في كل لعادة شائعة تسمى “كذبة إبريل” والغالبية فى هذا اليوم يحبون عمل مقالب في الأصدقاء أو كذب كذبة صغيرة بهدف التسلية ليس إلا، وبمناسبة هذا الحدث لا يمكن نسيان الصراع الدائم والأبدي بين الرجل والمرأة حول أيهما يتطرق أكثر للكذب هل الرجل أم المرأة؟
كلا الطرفين يدعي الملائكية وأنه أصدق في غالبية أقواله وأفعاله، ولحل هذا النزاع أجريت دراسة في سيدني عن أشهر الأكاذيب العشرة التي يقولها الرجال والنساء وهي تختلف فيما بينهم، وقام موقع” thehits” برصد الأكاذيب العشرة التي تكذبها النساء وهي:
1_لا بأس أنا بخير
2_هذا ليس جيدا، لقد امتلكته يوما ما”، وغالبا ما تكذب النساء تلك الكذبة عندما يتعلق الأمر برغبتهم في امتلاء شيء غير قادرات على حوزته.
3_لم تكن باهظة الثمن”، وذلك حينما يتعلق الأمر بالتسوق وشراء مدخرات غالية الثمن.
4_كان للبيع
5_لم يكن لدي الكثير لأشربه
6_لا أعرف مكانها لم ألمسها
7_لدي صداع
8_لا لم أرميها بعيدا
9_أنا في الطريق
10_آسفة فاتتني مكالمتك
أما عن الأكاذيب العشرة التي يكذبها الرجال لا تختلف كثيرا عن النساء:
1_لا بأس أنا بخير
2_سيكون هذا آخر مشروب لي
3_تبدين أنحف في هذا الفستان
4_لم يكن لدي أي إشارة
5_بطاريتي نفدت
6_آسف فاتتني مكالمتك
7_لم يكن لدي الكثير لأشربه
8_أنا في الطريق
9_لم تكن باهظة الثمن
10_أنا عالق في زحمة السير
هذه الدراسة التي أجريت في سيدني قامت بإجراء استطلاع لتتعرف على المواقع الجغرافية العشرة الأولى للكذابين سواء كانوا رجال أو نساء، وجاء ترتبيهم وفقا للآتي: