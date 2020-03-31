550 سلة غذائية من المستودع الخيري للمحتاجين

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

قامت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالتعاون مع حملة مجتمع واعٍ بتوزيع 550 سلة غذائية مؤخرا ، من خلال مبادرتين أطلقتهما بعنوان ” اللهم فرج همي ” و ” سحابة خير ” وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجائح COVID-19.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها الجمعية عبر منصاتها الإلكترونية ، تفريج كربات الأسر الأشد احتياجاً في أحياء المدينة المنورة التي شملها قرار منع التجول 24 ساعة وهي ( الشريبات – بني ظفر – قربان – الجمعة – جزء من الإسكان – بني خدرة وكذلك الأسر التي أنقطع رب الأسرة عن العمل في القطاع الخاص أو الأعمال ذات الدخل اليومي التي تعتمد على التنقل داخل المدينة المنورة بسبب الأزمة الحالية.

يشار إلى أن مبادرة جمعية مستودع المدينة الخيري تغطي المساحة الجغرافية لمنطقة المدينة المنورة من خلال 14 فرع يتم قبول الطلبات بعد التعرف على السر الأكثر احتياجا.