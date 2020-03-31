154 إصابة جديدة بكورونا

الرياض – غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي تسجيل 40 حالة إصابة في مكة المكرمة و34 في الدمام و22 في الرياض و22 في المدينة المنورة و9 في جدة و6 في الهفوف و6 في الخبر و5 في القطيف و2 في الطائف وحالة واحدة في كل من ينبع وبريدة والرث وخميس مشيط والظهران وصامطة والدوادمي وتبوك.

وقال إن 16 إصابة بكورونا مرتبطة بالسفر وهي معزولة منذ قدومها من خارج المملكة و138 حالة من المخاطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية وارتفع عدد الإصابات إلى 1453، غالبيتها مستقرة كما بلغ مجموع الحالات المتعافية 115 حالة.وأضاف: “أمامنا فرصة كبيرة، لكن يجب تجنب التجمعات والبقاء في البيوت والالتزام بالتعاليم الصادرة من الوزارة”.