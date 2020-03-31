منظمة الصحة العالمية تثمن دعم خادم الحرمين

الرياض -واس

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التزامه بدعم المنظمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وذلك أثناء ترؤسه – أيده الله – القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين G20 التي عقدت الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور تيدروس خلال تغريدة له عبر حسابه في تويتر: نثمّن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المستمر لمحاربة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال ترؤسه القمة الافترضية لقادة دول العشرين، ونعبّر عن امتنانا بتقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأنظمة الصحية العالمية في تكثيف الجهود من أجل اتخاد إجراءات وقائية حيال وقف انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المركز وقع أمس بالرياض اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها بمبلغ مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم هذا الدعم للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية في تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.