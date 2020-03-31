كيف يبدو كورونا تحت المجهر ؟ .. صور بالألوان للفيروس القاتل

كيف يبدو فيروس كورونا تحت المجهر؟، هذا الفيروس المدمر الفتاك، يبدو وديعا عندما تصوره.

سكاي نيوز، نشرت صورا حقيقية للفيروس نشرها باحثون أميركيون لفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة الآلاف.

وتعيش الصين وعدد من دول العالم على وقع انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 شخص وأصاب نحو 65 ألف آخرين.

وقام المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية بنشر الصور التي التقطت من خلال المجهر الإليكتروني للمسح والإرسال.

والمجهر يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي.

صور ملونة

وقد تم تلوين صور فيروس كورونا المجهرية لتسهيل عرضها.

وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن صور فيروس كورونا فيما يبدو لا تختلف كثيرا عن ميرس.

وميرس يطلق علة كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط ، الذي ظهر في عام 2012.

أو فيروس السارس الأصلي (فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002).

واعتبر المعهد ذلك ليس مفاجئًا “فالتيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها- كورونا، وذلك لأنها تشبه مظهر التاج”.