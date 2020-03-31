تسجيل 110 حالة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي اليوم الثلاثاء عن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 1563 حالة 31 منها في وضع حرج، وتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 حالات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا إن حالتين من الإصابات الجديدة لمسافرين قادمين من خارج المملكة وتم وضعهم في الحجر مباشرة وبقية الحالات بسبب “المخالطة”، وأشار إلى تماثل 50 حالة للشفاء ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا 165 حالة.