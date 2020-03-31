تدهور حالة لاعب برشلونة المصاب بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام إن حالة حارس مرمى برشلونة السابق، روشتو رتشبر، باتت حرجة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

Rüstü Reçber, l'ex gardien turc, est dans un état critique après avoir été infecté au Covid-19. (Fanatik) pic.twitter.com/gZUt7QGbgT — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2020

روشتو (46 عامًا) سبق وتقمّص ألوان برشلونة موسم 2003-2004 وقاد المنتخب التركي لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2002.

أثبتت الفحوصات قبل يومين إصابة روشتو بالفيروس، وخضع على إثره للرعاية الطبية بإحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن حالة الحارس الأسطوري للكرة التركية، تدهورت للغاية في السويعات الأخيرة.

بينما يشير تقرير صادر من يومية “آس” الإسبانية إلى إن روشتو عاد للتو من رحلة بالولايات المتحدة ومن المرجح أنه أصيب بالفيروس هناك.

وعند عودته إلى تركيا لم يخضع لإجراءات الحجر الصحي، ومارس عمله بشكل اعتيادي لكن من حسن الحظ أن زوجته وأولاده جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية.