الملحق العسكري بواشنطن وأوتاوا يبارك للمرأة السعودية انضمامها للعمل العسكري بالقوات المسلحة

واشنطن : واس

بارك الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا اللواء الركن فواز بن محمد الفواز للمرأة السعودية انضمامها للعمل العسكري بالقوات المسلحة السعودية، الذي جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال اللواء الركن الفواز في كلمةٍ بمناسبة شهر المرأة العالمي الذي يصادف شهر مارس من كل عام: إن المملكة خطت خطوات متقدمة جداً، تعدّ قفزةً نوعيةً فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي يعد تفعيل دور ومشاركة المرأة أحد مرتكزاتها وأهدافها الرئيسة.

وأشار الملحق العسكري إلى أنه مواكبةً لذلك وإيماناً بكفاءة وقدرات المرأة السعودية، وما ستمثله من قيمةٍ مضافة، قامت القوات المسلحة مؤخراً بافتتاح القسم النسائي العسكري لاستقطاب الكوادر النسائية المؤهلة، للعمل العسكري بمختلف أفرع القوات المسلحة.

وأعرب عن مباركته للمرأة السعودية انضمامها للعمل العسكري لتسهم مع أخيها الرجل في الذود عن حياض هذا الوطن الغالي وحماية مكتسباته، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.