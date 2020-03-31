إنخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية بسبب كورونا

وقال ريتشاردسون فى بيان: “فى حين أن الناس قد يؤخرون الشراء بسبب جائحة الفيروس التاجى، خاصة فى الجزء الأول من الأزمة عندما يكون الانقطاع وعدم اليقين مرتفعين، إلا انهم سيستبدلوا هواتفهم الذكية فى وقت ما، وهذا يعنى أن المبيعات لن تضيع”.

وكانت شحنات البيع المباشر، التى تمثل توريد الهواتف الذكية، أضعف نسبيًا، ولكن شهر فبراير هو فترة منخفضة تقليدية للإنتاج، خاصة إذا تزامنت مع السنة الصينية الجديدة كما كان الحال هذا العام، لكن الصين- المركز الرئيسى للوباء-، أظهرت انخفاضا كبيرا بنسبة 38 فى المائة، لكنها تظهر بالفعل علامات انتعاش.

وبشكل عام أظهرت مبيعات الهواتف الذكية العالمية فى فبراير ضعفًا فى العديد من الأسواق حيث أصبح المستهلكون حذرين، ولكن مع نمو المنصات عبر الإنترنت، تحولت المبيعات من الأوفلاين إلى الإنترنت.

وانخفضت المبيعات غير المتصلة بالإنترنت فى الصين بأكثر من 50 فى المائة خلال فبراير، لكن هذا الخريف قوبل جزئياً بمبيعات أقوى عبر الإنترنت، وبالتالى فإن الانخفاض الإجمالى عند 38 فى المائة لم يكن حادًا للغاية.

وقالت جين بارك ، محللة أولى فى كاونتر بوينت: “بينما تتعافى الصين وكوريا الجنوبية تدريجياً، فإن الأسوأ لم ينته بعد بالنسبة للعديد من أجزاء العالم الأخرى”.