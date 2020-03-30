الرياضة

ميسي يحسم الأمر..

ميسي يعلن موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شعبان / 1441 هـ      30 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

أعلن قائد برشلونة، ليونيل ميسي، عن موافقة لاعبي الفريق على تخفيض رواتبهم تضامنًا مع النادي في الأزمة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

 

ونشر ميسي بيانًا رسميًا عبر حسابه في انستغرام قال من خلاله إن لاعبي الفريق وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%.

واستنكر ميسي ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول رفض اللاعبين تخفيض الراتب، مؤكدًا بأنهم كانوا سيقبلون على هذه الخطوة من تلقاء أنفسهم.

وأضاف بأن اللاعبون سيدفعون من مالهم الخاص ما اقتطعته الإدارة من رواتب الموظفين والعمال بالنادي.

ويعمل في برشلونة نحو 900 موظفًا يتلقون قرابة 40 مليون يورو أجور سنوية، وبادرت الإدارة باقتطاع 70% من رواتبهم أيضًا.

محمد ابو الوفا

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