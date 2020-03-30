رسميًا: الإعلان عن موعد جديد لأولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بالاشتراك مع الجهات المعنية في دولة اليابان عن الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفية.

JUST IN: The rescheduled Tokyo 2020 Olympics are set to open on July 23, 2021 https://t.co/gmX2hw4VUv — CNN (@CNN) March 30, 2020

كان من المقرر إقامة الأولمبياد الصيف القادم في طوكيو 2020، بيد أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) أرجأ المنافسات.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها تاريخ 23 يوليو 2021 كبداية لانطلاق منافسات أولمبياد طوكيو.

على أن تنتهي المنافسات يوم الثامن من أغسطس. وحددت من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر لأقامة الدورة البارالمبية.