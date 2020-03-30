الرياضة

القرار النهائي بشأن أولمبياد طوكيو..

رسميًا: الإعلان عن موعد جديد لأولمبياد طوكيو

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شعبان / 1441 هـ      30 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بالاشتراك مع الجهات المعنية في دولة اليابان عن الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفية.

كان من المقرر إقامة الأولمبياد الصيف القادم في طوكيو 2020، بيد أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) أرجأ المنافسات.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها تاريخ 23 يوليو 2021 كبداية لانطلاق منافسات أولمبياد طوكيو.

على أن تنتهي المنافسات يوم الثامن من أغسطس. وحددت من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر لأقامة الدورة البارالمبية.

محمد ابو الوفا

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