تضامن وإشادة عالمية بالدفاعات السعودية

الرياض – عواصم – البلاد

القاهرة – محمد عمر

تتوالى التنديدات والإدانات القوية الواسعة في العالم لجرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باليستية على الرياض وجازان ، في الوقت يتكاتف فيه العالم لمواجهة مخاطر جائحة كورونا على البشرية ، مما يؤكد استمرار التهديد الحقيقي والخطر الكبير من الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، والذي لايستهدف فقط المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة لمحاربة تفشي وباء (كوفيد -19).

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية على مدينتي الرياض وجازان ، ونوهت الخارجية البحرينية في بيان بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفهما، كما أكدت على استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.

الإمارات: صف واحد

من جانبها أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين ، مؤكدا أن هذا الاعتداء الإرهابي، الذي أتى في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

مملكة الأمن والأمان

وأدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين باتجاه أحياء سكنية بمدينتي الرياض وجازان، حيث باءت هذه الهجمات – بفضل الله – ثم بتصدي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها بالفشل.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها: أن هذه الهجمات العبثية تؤكد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن وراءها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه المليشيا خارج المسار الإنساني؛ فبينما العالم يتوحد في مواجهة جائحة كورونا تقوم هذه المليشيا بتنفيذ جرائمها المردودة عليها بفضل الله، قال الله تعالى 🙁 ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).

وختمت الأمانة العامة بيانها: بأن شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان بفضل الله ثم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين في مدينتي الرياض وجازان، وتسببت الشظايا أثناء اعتراض الصاروخين من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، في إصابات طفيفة لمدنيين اثنين في مدينة الرياض.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

محاولات يائسة

واستنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهجوم الغاشم على مملكتنا الغالية في ظل الأوضاع الراهنة بصاروخين على مدينتي الرياض وجازان والتي فشلت بفضل الله ثم بفضل أبطال الدفاع الجوي.

وقال إن الهجوم الغاشم على بلادنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلاد إمعان في الكيد ووجه كالح للمغرضين، ومحاولة بائسة لترويع الآمنين من أناس لايخافون الله، وهو فعلٌ ينبذه الدين الإسلامي الحنيف، وقد باء بالفشل ولله الحمد .

وأشاد بالدفاع الجوي وقال: إن الصاروخين اللذين أطلقا على الرياض وجازان بفضل الله تم التصدي لها من قبل أبطال الدفاع الجوي الأشاوس العيون الساهرة على حدود بلادنا والذين يقفون بالمرصاد لمن يحاول أن يمس بلاد الحرمين بسوء، ونحمد الله أن سخر للمملكة أبطالاً بواسل يقفون في وجه العدو المتربص بالمملكة العربية السعودية ومقدساتها وشعبها وأمنها.

كما نوّه الشيخ عبدالرحمن السديس بجهود القيادة الحكيمة مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها، فلله الحمد على ما أنعم به على بلاد الحرمين من حكومة حازمة على المعتدين، وخادمة للحرمين الشريفين.

اعتداء غادر وجبان

من جهته أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي استنكاره الشديد للهجوم الصاروخي الإجرامي الغادر الجبان الغاشم الخبيث الذي أستهدف بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية خلال هذه الظروف الراهنة التي تعاني منها دول العالم صعوبة بالغة للتعامل مع التطورات المتسارعة الخطيرة الناتجة عن اتشار فيروس كورونا.

واضاف إن هذا الهجوم الإجرامي على بلاد الحرمين الشريفين في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم يؤكد دعم طهران لهذه الميليشيات الارهابية، وتعد طهران الراعي الأول للتطرف والإرهاب الدولي، مضيفا بأن هذه الجريمة هي عبارة عن إضافة جديدة للسجل الإجرامي لدولة الإرهاب وعاصمتها طهران.

وقال هشام البقلي مدير مركز سلمان زايد للدراسات بالشرق الأوسط والخبير في الشأن الإيراني إن تلك الاستهدافات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه التحالف بقيادة المملكة للحفاظ على استقرار الأوضاع الصحية في اليمن واحتواء تفشي كورونا، إلا ان الحوثي اثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يرغب فى التصعيد واستغلال انشغال العالم بوباء كورونا لتحقيق مكاسب رخيصة، لكن حالة اليقظة السعودية حالت دون ذلك.

وأضاف أن استخدام الحوثي للصواريخ البالستية دليل قاطع على استمرار الدعم العسكري الإيراني للميليشيا الإرهابية، لأن هذه النوعية من الصواريخ تمتلكها إيران، ولا يمكن أن تصل الحوثي إلا من خلال الحرس الثوري الإيراني الراعي للارهاب في المنطقة والعالم. وطالب البقلي المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف تهريب السلاح من إيران للحوثي، وفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني المارق.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، قد صرح أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

وفي وقت سابق كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

وأكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.