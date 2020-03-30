العواد: المملكة جعلت حقوق الإنسان أهم ما لديها وأثمن ما تعمل من أجله

البلاد : متابعات

رفع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها ، موضحا أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور العواد، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته حيث وضع نصب عينيه أن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر بأن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعليًا وعلى أرض الواقع وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.