الدولية

الإمارات: 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1441 هـ      30 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : متابعات

أعلنت الإمارات اليوم عن رصد 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” تعود لجنسيات مختلفة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس تعودان لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 48 عاماً كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن الاصابات الجديدة تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، ما عدا حالتين تخضعان للعناية المكثفة، وأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 611 حالة حتى الآن.

وأكدت الحوسني شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61 حالة مسجلة حتى الآن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *