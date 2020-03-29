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نصائح لتسوق آمن خلال “كورونا”

نرمين عباسaccess_time5 / شعبان / 1441 هـ      29 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يحرص العديد على الذهاب للأسواق في بداية اليوم، وقبل بدء ساعات حظر حركة المواطنين وإغلاق المحلات، لشراء المستلزمات الضرورية لمنازلهم

ويخشى العديد انتقال عدوى الفيروس خلال التسوق، إذ قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصائح للتسوق الآمن للوقاية من كورونا.

والتي جاءت على النحو التالي:

احرصي على شراء احتياجاتك بعيدا عن أوقات الزحام.

احذري لمس وجهك أثناء التسوق.

احرصي على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

التزمي بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

حافظي على مسافة متر بينك وبين الآخرين.

ادفعي باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

امسحي المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

نرمين عباس

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