مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بكورونا

نرمين عباس

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص المصابون بالربو أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

حيث يتعرض مصابوا الربو إلى الإصابة بنزلات البرد الموسمية والإنفلونزا.

واعتاد المصابون بالربو على نزلات البرد الموسمية والإنفلونزا

التي تزيد من تفاقم حالاتهم وتسبب الصفير والسعال، ولكن مع ظهور فيروس كورونا قد يصبح الأمر مختلفا.

ويصاب مرضى الربو بالتهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مشابهة لفيروسات القلب التاجية مثل ضيق التنفس والسعال، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويشكل فيروس كورونا خطرا كبيرا لأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، والأمراض المزمنة أو طويلة الأمد.

وأوصت منظمة الصحة العالمية مرضى الربو بالابتعاد عن أماكن الزحام

للحد من انتشار الفيروس، خاصة أن الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة، يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعا.

وأشارت إلى أنه يجب على مرضى الربو تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة، والعمل من المنزل، فيجب على مرضى الربو البقاء بعيدا عن الاتصال بالآخرين بقدر الإمكان.