البلاد – نفين عباس

نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل شرائح اللحم المشوى مع الخضروات بنكهة مدخنة فى طبق يتطلب 10 دقائق فقط لإعداده !

المقادير اللازمة

قطع لحم بيف مقطع شرائح

ملعقة بهارات لحم

ملح وفلفل بحسب الرغبة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة شطة حارة إختيارى

حبة طماطم مقطعة

حبة بصل مقطع

ملعقة كبيرة خل أبيض

مكعبات زبدة

طريقة العمل

نضع الزبدة علي النار حتي تذوب

يضاف لها اللحم ويقلب

يضاف له البهارات والملح والفلفل

تقلب دقائق ثم يضاف له الطماطم والبصل والخل

تترك 10 دقائق حتي تمام النضج

يضاف لها البقدونس المفروم وتقلب

ثم تقدم شرائح اللحم مع الأرز والبطاطس أو الخبز بحسب الرغبة