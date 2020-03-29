البلاد – نيفين عباس

تزامناً مع الحظر والجلوس لفترات طويلة بالمنزل، نقدم لكِ أفكار وجبات سهلة وسريعة يمكن عملها فى أيام الحظر بـ 10 دقائق

المقادير اللازمة

نصف كيلو مكرونة أي نوع بحسب الرغبة

نصف كوب جبن بارميزان

ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

نصف كوب طماطم كرز صغيرة مقطعة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

ملح وفلفل

2 مكعب زبدة

زيت زيتون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

طريقة العمل

في البداية، تسلق المكرونة بحسب الطريقة المدونة علي العبوة

يحمر الثوم في الزبدة وزيت الزيتون

ثم يضاف له الطماطم المقطعة والصلصة والملح والفلفل وقليل من الماء

تترك حتى تتسبك قليلاً

توضع لها الريحان وتقلب وتترك 2 دقيقة

تضاف المكرونة للصلصة وتقلب ثم ترفع من على النار

توضع لها الجبن وتقلب وتقدم