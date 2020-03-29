“النقد” تثمن دعم البنوك لصندوق الوقف الصحي

الرياض- سامية الغريبي

ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة فيروس كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال.

وتأتي المبادرة؛ انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بدعم الجهود الصحية، المبذولة لمكافحة هذه الجائحة؛ تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وأيضًا إيماناً منها بواجبها الوطني واستشعاراً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة ، سائلا الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .

وأعلنت البنوك والمصارف العاملة في المملكة، عن تبرعها لصندوق الوقف الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، ولمساندة دور الحكومة في جهودها في مكافحة “كورونا”، إضافة إلى تقديم الامتنان لجهود أبطال الصحة على ما يبذلونه من تضحيات في سبيل مكافحة هذا الوباء.