274 مليون دولار لتمويل الطوارئ بـ64 دولة

واشنطن – وكالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس (الجمعة)، أنها حشدت موارد حكومية غير مسبوقة للاستجابة لوباء كوفيد – 19 ، في الداخل والخارج، إذ أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة وفرت ما يقرب من 274 مليون دولار أمريكي لتمويل الطوارئ الصحية والتمويل الإنساني.

وذكر بيان الخارجية أن حكومة الولايات المتحدة ستوفر 274 مليون دولار أمريكي لدعم موارد 64 دولة من أكثر الدول المعرضة للخطر في العالم لمكافحة الوباء بشكل أفضل وتمكين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مساعدة بعض أكثر السكان ضعفاً في العالم.

إلى ذلك، صادقت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، على استخدام تقنية تسمح باستخدام جهاز تنفس اصطناعي واحد لكل مريضين بشكل مشترك، ضمن الجهود التي تحاول الولاية بذلها لوضع حلول تلبي الحاجة الماسة لتلك الأجهزة، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المتسبب بمرض “كوفيد-19” بشكل حاد.

وبحسب الولاية، وصلت حصيلة الإصابات في نيويورك إلى أكثر من 37 ألف حالة، أظهرت فحوصاتها تسجيل نتائج إيجابية، فيما كرر حاكم الولاية التأكيد على الحاجة لاستخدام 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي لعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح أن الولاية لا تملك سوى 4000 جهاز تنفس في مستشفياتها.

في السياق ذاته، وجه الصليب الأحمر والهلال الأحمر دعوة أمس لجمع 825 مليون دولار؛ من أجل مساعدة الدول الأكثر ضعفاً في مواجهة جائحة كوفيد-19.