20 % نسبة ارتفاع الإصابات بإفريقيا في 24 ساعة

نواكشوط – وكالات

أكدت أرقام رسمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا إلى 2475 حالة إصابة مؤكدة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 20% في 24 ساعة. وبحسب الأرقام، ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في إفريقيا إلى 64 حالة وفاة أغلبها في الجزائر، كما ارتفع عدد دول القارة المسجلة حالات إصابة فيها إلى46 دولة.

وكانت عدد من الدول الأفريقية أعلنت عن أول حالات إصابة، من بينها حالتان في مالي، وأعلنت ليبيا عن تسجيل أول حالة إصابة، لمواطن قدم من الخارج، فيما دعا قادة عدد من الدول الإفريقية، العالم إلى الوقوف مع إفريقيا، ومساعدتها على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا، نظرا لأوضاعها الاقتصادية الصعبة. وكان وزراء مالية إفريقيا، قد أكدوا أخيرا حاجة القارة إلى 100 مليار دولار، من أجل التصدي للآثار الاقتصادية للفيروس، المصنف من جانب منظمة الصحة العالمية كجائحة.