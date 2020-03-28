هل شاهدت رئة مريض بفيروس كورونا؟ .. هذا الفيديو المرعب يشرح كل شيء

هل شاهدت شكل رئة مريض بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من قبل، هذا الفيديو يكشف لك كل الأمور.

الباحثون بحسب سكاي نيوز، في جامعة واشنطن نشروا المقطع بعدما فشلت رئتاه وعجزت عن العمل بشكل صحيح.

وأوضح رئيس قسم جراحة الصدر الدكتور كيث مورتمان، أن صور الأشعة أظهرت تلفا شديدا في رئتي رجل مصاب بفيروس كورونا.

و يبلغ من العمر 59 عاما، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ويحتاج إلى جهاز تنفس صناعي لمساعدته على التنفس.

فيديو مرعب

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وقال “كيث” إن مريض كورونا يحتاج إلى آلة أخرى تقوم بتدوير دمه ومده بالأكسجين، ولم تظهر عليه أي أعراض قبل عدة أيام.

إلا أن حالته تدهورت فجأة بسبب تأخره في المجيء إلى المستشفى، وأصبح في حاجة ماسة إلى جهاز تنفس اصطناعي.

وجرى تحويل صور الأشعة التي أُخذت لرئتي المريض إلى فيديو واقع افتراضي “vr” ، أظهر التجويف الصدري بتقنية ثلاثية أبعاد، و360 درجة.

ويظهر في الفيديو أن المناطق التي جرى تمييزها باللون الأصفر في الرئة تمثل أجزاء ملتهبة.

واللون الأخضر يمثل الأنسجة التالفة، أما اللون الأزرق فهو الأنسجة السليمة.

وعندما تصاب الرئتان بالعدوى الفيروسية تبدأ في الانغلاق، وبدلا من أن يصيب الفيروس منطقة واحدة غطى مساحات هائلة في الرئتين، ما يوضح مدى السرعة والعدوانية التي يمكن أن تنتشر بها العدوى، حتى في المرضى الأصغر سنًا.