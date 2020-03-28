معركة قضائية جديدة بين “بن مساعد وكيفين”

جدة – هلال سلمان

تلوح في الأفق معركة قضائية جديدة بين الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ورئيسه السابق كيفين ماكابي، وهذه المرة حول ملكية ملعب النادي (برامول لين) والأرض ومباني الإدارة التابعة له.

وكان النادي قد أصدر بيانا رسميا الأربعاء الماضي، أوضح فيه عن نيته اللجوء إلى القضاء بسبب عدم التزام مجموعة (سكاربورو) التابعة لكيفين ماكابي، بالاتفاق السابق بين الطرفين حول ملكية أرض الملعب والمرافق التابعة له، وذلك بعد أن طالبت المجموعة بالمزيد من الأموال والتنازلات.

وجاء في البيان: “سيتخذ النادي جميع الخطوات اللازمة لضمان بقاء برامول لين ملكا له على المدى الطويل، وسوف ندافع بقوة عن أي مطالبات مقدمة من مجموعة سكاربورو”.

بدوره، هدد المالك السابق ماكابي يوم أمس باللجوء إلى القضاء، مدعيا أن الأمير عبد الله هو الذي انسحب من اتفاق أبرم في يناير لشراء مجموعة من العقارات بما في ذلك الاستاد، من خلال محاولة شرائها عبر طرف ثالث غير محدد.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد كسب في سبتمبر الماضي قضية ملكية النادي بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في لندن، وبات المالك الرسمي للنادي، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقفه.