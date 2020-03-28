«كوفيد» يتمدد ويسكن نصف مليون شخص

البلاد – وكالات

بينما أصيب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالفيروس, تمدد كورونا المستجد (كوفيد 19) وغزا أغلب دول العالم، متخطيا حاجز النصف مليون إصابة في مختلف الدول، مع محاولات لوقف انتشاره السريع، وارتفعت الإصابات في أمريكا لتصل إلى مايزيد عن 85 ألفا، كأعلى رقم متخطية الصين التي سجلت أكثر من 81 ألف إصابة تليها مباشرة إيطاليا التي سجلت 80,589 إصابة، بينما توفي في إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 769 شخصا بسبب كورونا، وسجلت إيران 144 وفاة في يوم واحد ليرتفع العدد إلى 2378 مع 32,332 حالة إصابة.

وفي نيويورك وحدها، قفز عدد المتوفين بمقدار 100 في يوم واحد، ليرتفع الرقم إلى 385، حسب الحاكم أندرو كومو، فيما توقع خبراء أن يرتفع العدد مع تعرض المرضى المصابين بأمراض خطيرة، والذين ظلوا على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام للإصابة بالفيروس.

بالمقابل، تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 شخص أمس (الجمعة)، إذ تم تسجيل 91 حالة جديدة منذ اليوم السابق، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العاصمة سيول، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9,332 حالة ، والوفيات إلى 139 حالة، بعد وفاة 8 حالات جديدة، في وقت سجلت نيوزيلندا أمس 85 إصابة جديدة كأكبر زيادة يومية، بإجمالي 368 حالة. وارتفعت الإصابة في ألمانيا إلى 47,278 حالة، وتوفي 281 شخصا، وسجلت فرنسا 365 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة، بما في ذلك فتاة عمرها 16 عاماً لأول مرة في باريس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1696 حالة، والإصابات إلى 29155 حالة، بينما سجلت الصين 55 إصابة جديدة من الخارج دون تسجيل إصابة محلية على مدى يومين، وتستعد لإغلاق حدودها أمام الأجانب. وفي عمان سُجلت 22 إصابة جديدة أمس، وتونس 27 إصابة، والكويت 17، مع شفاء 8 حالات.

وأعلنت جنوب إفريقيا تسجيل أول حالتي وفاة، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 1000 إصابة، وسجلت فنزويلا وكينيا أول حالتي وفاة، بينما أثبتت نتائج الفحوصات إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، كما أن وزير الدفاع سيخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته له.