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طريقة عمل فيليه الدجاج بالكريمة والمشروم

نيفين عباسaccess_time4 / شعبان / 1441 هـ      28 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل فيليه صدور الدجاج مع كريمة المشروم والزبدة

 

المقادير اللازمة

نصف كيلو من فيليه صدور الدجاج بدون جلد وعظام
فلفل إسود
2 مكعب مرق دجاج مجفف
كوب من الكريمة
كوب من المشروم المقطع
ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج
عصير حبة من الليمون
2 مكعب من الزبدة
ربع كوب من الطحين
فص من الثوم المفروم

 

طريقة العمل

يتبل الدجاج بعصير الليمون

يغطي الدجاج بالطحين

نحضر مقلاة، نضع بها الزبدة

يحمر الدجاج بالزبدة حتى يصبح ذهبي ثم يرفع

بنفس المقلاة بعد رفع الدجاج، نضع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلًا

نضع المشروم ويقلب حتى يحمر

ثم تضاف الكريمة للمشروم مع المرقة والزعتر والفلفل الأسود

يوضع الدجاج مرة أخرى للخليط

يترك حتى تمام النضج

ثم تقدم مع الأرز والبطاطا المقلية

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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