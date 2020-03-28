طريقة عمل فيليه الدجاج بالكريمة والمشروم

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل فيليه صدور الدجاج مع كريمة المشروم والزبدة

المقادير اللازمة

نصف كيلو من فيليه صدور الدجاج بدون جلد وعظام

فلفل إسود

2 مكعب مرق دجاج مجفف

كوب من الكريمة

كوب من المشروم المقطع

ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج

عصير حبة من الليمون

2 مكعب من الزبدة

ربع كوب من الطحين

فص من الثوم المفروم

طريقة العمل

يتبل الدجاج بعصير الليمون

يغطي الدجاج بالطحين

نحضر مقلاة، نضع بها الزبدة

يحمر الدجاج بالزبدة حتى يصبح ذهبي ثم يرفع

بنفس المقلاة بعد رفع الدجاج، نضع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلًا

نضع المشروم ويقلب حتى يحمر

ثم تضاف الكريمة للمشروم مع المرقة والزعتر والفلفل الأسود

يوضع الدجاج مرة أخرى للخليط

يترك حتى تمام النضج

ثم تقدم مع الأرز والبطاطا المقلية