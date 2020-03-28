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في 10 دقائق

طريقة عمل بيتزا المج بالميكرويف

نيفين عباسaccess_time4 / شعبان / 1441 هـ      28 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل بيتزا المج السريعة فى 10 دقائق بالميكرويف

 

المقادير اللازمة

4 ملعقة كبيرة طحين ( دقيق )

1/4 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ملعقة كبيرة بيكينج صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا

2 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا

6 حبة بيبروني

 

طريقة العمل

يقلب الطحين والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح في مج كبير يتحمل حرارة الميكرويف

يضاف للطحين الحليب والزيت ويقلب حتي نحصل علي عجين متماسك ويرتب في المج

نضع على وجه العجين الصلصة وتفرد جيداً

يوضع فوق الصلصة الجبن والببروني والزعتر

يوضع المج في الميكرويف حتى تنضج البيتزا

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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