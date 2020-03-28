طريقة عمل بيتزا المج بالميكرويف

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل بيتزا المج السريعة فى 10 دقائق بالميكرويف
المقادير اللازمة
4 ملعقة كبيرة طحين ( دقيق )
1/4 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 ملعقة كبيرة بيكينج صودا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا
2 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا
6 حبة بيبروني
طريقة العمل
يقلب الطحين والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح في مج كبير يتحمل حرارة الميكرويف
يضاف للطحين الحليب والزيت ويقلب حتي نحصل علي عجين متماسك ويرتب في المج
نضع على وجه العجين الصلصة وتفرد جيداً
يوضع فوق الصلصة الجبن والببروني والزعتر
يوضع المج في الميكرويف حتى تنضج البيتزا