طريقة عمل الجبن الأبيض بالمنزل

البلاد – نيفين عباس

مع فترة الحظر تحتاج الأم لإعداد وصفات وسندوتشات فى الغالب تتضمن الجبن الأبيض مثل تارت الجبن أو المكرونة بالجبن أو سندوتشات الجبن

ونقدم لكِ طريقة عمل الجبن الأبيض المنزلى دون الحاجه للنزول لشراء الجبن من السوبر ماركت وبثلاث مكونات فقط!

المقادير اللازمة

2 لتر حليب

ربع ملعقة صغيرة منفحة ( متوفرة عند محلات العطارة ) وإن لم تتوافر يمكن إستخدام نصف ملعقة صغيرة خل أو عصير ليمون

ملح

طريقة العمل

يوضع الملح للحليب ويقلب ثم يرفع على النار الهادئة حتى يسخن ثم نطفئ النار

نضع المنفحة أو الخل أو الليمون على الحليب ويقلب

نغطي القدر ثم نضع عليه شرشف ويترك لمدة 6 ساعات بعد مرور الوقت سنجد الجبن إنفصل عن الماء

يقطع إلي مربعات كبيرة حتي يسهل إستخراجه من القدر

نحضر شاش ونضع به الخليط

ثم يربط الشاش ويعلق على الحنفية أو أي مكان يسمح بتصفية الماء الزائد من الجبن

تترك لمدة 24 ساعه حتى تتصفي جيداً من الحليب الزائد

في اليوم التالي نأخذ الماء الزائد الذي نزل من الجبن

نقطع الجبن ونضعه بالماء الذي إحتفظنا به لحفظه