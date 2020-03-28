دراسة: كورونا ينتقل عبر المراحيض !

وعلى الرغم من أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن الفيروس لم يتم إفرازه فى البول أو البراز، فقد ظهرت مؤخرًا أبحاث وأدلة على أن الفيروس أو على الأقل الجينوم “المادة الوراثية” الخاصة به تُفرز فى البراز وإذا أفرز الفيروس، فقد يكون التعرض للبراز طريقة للانتقال.

وقالت ألكسندريا بويم، الذى قادت هذه الدراسة بجامعة ستانفورد “من غير المحتمل أن يكون هذا طريقًا رئيسيًا لانتقال فيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يتعرض الشخص له من خلال التفاعل مع المياه الملوثة بمواد برازية غير معالجة”.

وأضافت أن أنظمة معالجة مياه الشرب لديها العديد من التقنيات لإزالة معظم الفيروسات منها، وهذا يعنى أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس من مياه الشرب، لكن الخطورة تكمن في ماء التواليت الملوث بالبراز.

وقد أظهرت دراسات سابقاً أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا، وهذا يعنى أنه قد يبقى على سطح التواليت هذه المدة إذا لم يتم تطهير وتنظيف التواليت.

ويأمل الباحثون فى أن تشجع النتائج التى توصلوا إليها على إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية بقاء الفيروس فى البيئة.