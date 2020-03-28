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تقنية جديدة لعلاج صلع الرجال

نرمين عباسaccess_time4 / شعبان / 1441 هـ      28 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يعاني الكثير من الرجال مع أزمة الصلع التي تسبب لهم في بعض الأحيان أزمة نفسية

وهو ما دفع باحثون طبيون في اليابان لتطوير تقنية جديدة للمساعدة في عكس الصلع عن طريق زرع خلايا شعر المريض مباشرة في فروة الرأس لتحفيز نمو جديد.

وطور التقنية الجديدة فريق من أطباء الجلد في مستشفى جامعة طوكيو الطبية

حيث اختبر الفريق التقنية على 50 رجلا و 15 امرأة تتراوح أعمارهم بين 33 و64 عاما.

ووجد الباحثون زيادة في متوسط ​​كثافة الشعر بنسبة 8 في المائة في مناطق فروة الرأس التي خضعت لعمليات زرع.

ووفقا لتصريحات ريوجي تسوبوي، الباحث الذي قعد الفريق الطبي لصحيفة “The Asahi Shimbun” اليابانية

: “نتيجة دراستنا كانت مشجعة للغاية، لقد تمكنا من إظهار أن الدراسة يمكن أن تساعد في تطوير علاج جديد لتساقط الشعر”.

وعن كيفية الاستخدام قال الباحث، إنه أجرى الاختبار على مدار عام

وشمل مجموعة من الأشخاص الذين جرى إعطاؤهم حقن وهمي للمقارنة.

وأخذ الفريق عينات صغيرة من خلايا جلدية لجذور بصيلات الشعر من الجزء الخلفي لرأس أحد الأشخاص وبعد معالجة الخلايا وتنميتها بكميات أكبر في المختبر، وجرى حقنها في الجزء العلوي من فروة الرأس.

وفحص الفريق الأشخاص المختبرين بانتظام كل بضعة أشهر، ووجدوا أن نمو الشعر الجديد يبدو أكثر نشاطا خلال فترة ما بين الستة وتسعة أشهر وبعد مرور تسعة أشهر، تباطأ معدل نمو الشعر في مواقع الزرع.

نرمين عباس

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