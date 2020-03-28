تقرير بريطاني: تساهل قطر نشر كورونا بين العمال

لندن – وكالات

حذرت صحيفة “الغارديان” The Guardian البريطانية، من الوتيرة السريعة لتفشي فيروس كورونا في قطر؛ نظرا لتساهلها في معالجة وضع عمالة كأس العالم، الذين يتكدسون في الحافلات، ومواقع العمل من غير أي إجراءات للسلامة من الفيروس، ما يؤدي لارتفاع سريع في عدد المصابين . واتهم التقرير قطر بسوء معاملة العمال ووضعهم في بيئة غير لائقة تساعد في انتشار الفيروس، إذ أعلنت وزارة الصحة القطرية ارتفاع عدد المصابين إلى 549 حالة.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها؛ إنه لا يزال العمال المهاجرون الذين يبنون الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022 في قطر يرسلون للعمل في مواقع البناء المزدحمة، على الرغم من أمر حكومي يحظر “جميع أشكال التجمعات” بسبب وباء الفيروس التاجي.

وبحسب التقرير، يمكن رؤية الحافلات المكتظة بالعمال وهي تتجه إلى العمل، في حين قال العمال لصحيفة “الغارديان”: إنهم مستمرون في تحمل نوبات عمل طويلة مع إجراء فحوصات صحية محدودة فقط.