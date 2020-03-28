تعقيم وتطهير طرق نجران

نجران – البلاد

واصلت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أعمالها اليومية بتعقيم وتطهير طرق وشوارع المنطقة؛ لتعزيز الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان: إن الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة، تقوم بتكثيف أعمالها من خلال تنفيذ خطة عمل وقائية، تشمل تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المنطقة، إضافةً إلى التجمعات العمالية والمرافق العامة وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.