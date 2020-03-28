تصنيف ائتماني مرتفع للمملكة مع نظرة مستقرة

جدة – البلاد

أكدت وكالة ستاندر آند بورز جلوبال، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب رويترز، قالت الوكالة: إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة، يبقى عامل دعم رئيسا للتصنيفات. وكانت الحكومة قد أعلنت عن مبادرات عاجلة تصل قيمتها لنحو 120 مليار ريال (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي ، وشملت المبادرات تخصيص 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات فيروس كورونا ، كما تم إقرار برنامج دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وتمثلت المبادرات العاجلة في الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو المقبل، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل. وجرى تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من السعودية حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة 3 أشهر دون مقابل ، وتمكين أصحاب الأعمال من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، لنفس المدة.