النصر يخطط لخطف بلعمري

الرياض – البلاد

كشفت تقارير جزائرية عن سعي حثيث من قبل إدارة نادي النصر لخطف المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حيث ترغب إدارة النصر في تعزيز خط الدفاع الذي تراجع مستواه كثيرا، خصوصا بعد الإصابات العديدة التي عصفت به. وقالت صحيفة (الهداف) الجزائرية: إن اسم بلعمري عاد ليطرح بقوة لتدعيم خط الدفاع النصراوي، خصوصا أن إدارة النصر أبدت استعدادها لتلبية كافة شروط المدافع الصلب.

يشار إلى أن النصر حاول ضم بلعمري الصيف الماضي، بعد تألقه مع منتخب (الخضر) الفائز بكأس أمم إفريقيا، لكن إدارة نادي الشباب رفضت حينها التفريط به.