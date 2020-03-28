القبض على امرأة بتهمة «السعال العمد»

بنسلفانيا – وكالات

تواجه امرأة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تهمة “السعال العمد”، بعد إقدامها على تصرف غير مسؤول، داخل أحد المتاجر الغذائية، استدعى إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة، التي أعلنت أن السيدة “سعلت عمدا” في مواد غذائية بقيمة 35 ألف دولار في بقالة، وقد تواجه اتهامات جنائية بسبب تلك الفعلة، بالنظر إلى أن السعال هو إحدى الوسائل الرئيسة لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي يروع العالم.

ودخلت المرأة التي لم يتم تحديد هويتها إلى أحد المتاجر في هانوفر تاون شيب بولاية بنسلفانيا، ثم بدأت بالسعال على معروضات؛ منها المخبوزات واللحوم، وغيرها من البضائع.

وقال قائد الشرطة، ألبرت ووكر، وفقا لشبكة “سي إن إن”: إن العاملين أخرجوها بسرعة من المتجر، ثم اتصلوا بشرطة بلدة هانوفر، التي نجحت في القبض عليها بعد بضع ساعات، قبل أن يتم نقلها إلى الحجز. وأوضحت الشرطة أن المرأة “لوثت” الطعام عمدا، حيث ينتظر توجيه اتهامات جنائية بحقها، بمجرد التأكد من سلامة حالتها العقلية. واضطرت إدارة المتجر إلى التخلص من كل المنتجات التي اقتربت منها المرأة، وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35 ألف دولار.