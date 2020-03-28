الإطاحة بـمواطن ومقيم خالفا المنع وروجا الشائعات

أبها – البلاد

أطاحت الجهات الأمنية في منطقة عسير، بمقيم خالف أمر منع التجول، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

من جهة ثانية قبضت شرطة منطقة القصيم، على مواطن روج لشائعات حول تلويث أحد المقيمين لعربات التسوق داخل متجر في محافظة البدائع.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني: إنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصٍ ينشر ويروج الشائعات، حول قيام أحد المقيمين بتلويث عربات التسوق داخل متجرٍ بمحافظة البدائع ، في محاولةٍ لبث الفزع والذعر بمعلوماتٍ وادعاءات غير صحيحة ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.