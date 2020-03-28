اتحادنا الخيار الوحيد تعاون ثلاثي للقضاء على المستجد

بكين – وكالات

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (الجمعة)، في اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب أنه على بكين وواشنطن “الاتحاد لمكافحة فيروس” كورونا، معربا عن استعداده للعمل بشأن فيروس كورونا مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن، مؤكدا أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن كورونا هو الخيار الصحيح الوحيد.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف مهم، فيما قال ترمب: إنه تحدث مع نظيره الصيني وناقشا “بتفصيل كبير” وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترمب على “تويتر”: “لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس. نحن نعمل معا بشكل وثيق”. ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضاً وفقا لقناة “سي سي تي في” العامة أن “الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ”.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه يُعدّ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول أخرى “مبادرةً جديدة مهمّة” لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وكتب ماكرون على “تويتر” إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأمريكي “نقاش جيّد جدّاً مع دونالد ترمب”. وأضاف: “نُحضّر مع دول أخرى، في الأيام المقبلة، مبادرةً جديدة مهمّة” لمواجهة أزمة كوفيد-19.