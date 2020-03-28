ابتكار فيتنامي لتحسين المعنويات

هانوي – وكالات

عمد طاهٍ في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلى رفع الروح المعنوية لزبائنه من خلال بيع “برجر” أخضر على هيئة فيروس كورونا، ملحقا بعبارة “عليك أن تلتهمه، أن تهرسه”؛ إذ يقضي الطاهي هوانج تونج الوقت مع فريقه. ويشكلون عشرات من أقراص البرجر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم يضيفون لها “تيجانا” صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجي تحت المجهر.

وقال تونج: “نمزح بهذه الدعابة. إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله”. وأضاف: “لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرجر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء”.

ولفت إلى أن “فيروس الكورونا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برجر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل”.